Создана новая комиссия по борьбе с инфекциями. Главой назначен Медведев

Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по борьбе с новыми инфекциями. Ее главой назначен Медведев.

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — сказано в указе.

В состав комиссии войдут главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, заместители главу МЧС, Минобороны, президент РАН, глава ФМБА, Роспотребнадзора и др.

В документе отмечается, что комиссия должна будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности. Также в ее обязанности будет входить изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, а также анализ и оценка состояния населения России с помощью результатов научных исследований.

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Помимо этого ей необходимо делать оценку уровня защищенности населения от новых инфекций и составлять рекомендации по улучшению мер безопасности.

Это, конечно, все хорошо, но в России уже несколько комиссий, штабов, рабочих групп по борьбе с заболеваниями:

В конце января создан Оперштаб, глава — Голикова. Он координирует работу различных органов исполнительной власти, в чьи обязанности входит борьба с заболеваниями.

В марте создан Координационный совет, глава — Мишустин.

В том же марте создана рабочая группа при Госсовете, глава — Собянин.

Все эти структуры занимаются борьбой с коронавирусом. Теперь еще и межведомственная комиссия Совбеза с Медведевым во главе.

По материалам «РБК».