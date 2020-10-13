В столице оштрафовали почти 100 тысяч человек за отсутствие масок и перчаток

В Москве оштрафовали почти 100 тысяч человек за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Сумма штрафов близится к 480 млн рублей.

Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«С 12 мая оформлено более 95,9 тыс. постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн рублей», — сказал Султанов. Он уточнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

По состоянию на 28 сентября оштрафовано было около 85 тыс. человек. То есть, за последние две недели число оштрафованных выросло более, чем на 10 тысяч. Как сообщил Султанов, в день проводятся более 100 рейдов, охват более 100 станций метро и 3,8 тысяч единиц наземного транспорта.

«По мнению санитарных врачей, наложение сезонной простуды и коронавируса является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Поэтому просим школьников, пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, поберечь себя и воздержаться от поездок по городу», — заключил Султанов.

По материалам «ТАСС».