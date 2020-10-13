⚡ Суды снова вводят ограничения из-за коронавируса

Сразу в нескольких регионах в судах вновь введены ограничения на очное посещение.

Так, ограничил работу столичных судов Мосгорсуд. В частности, временно приостанавливается личный прием граждан председателями судов, кроме того, ограничивается доступ в здания судов лиц, не участвующих в процессах, в том числе представителей СМИ, пишет "Интерфакс".

То же самое происходит в Мособлсуде. Попасть в здание суда смогут только участники судопроизводства, при этом их просят иметь при себе извещение о слушании дела. Лиц без масок и перчаток в суд не пустят.

Также с 13 октября подобный режим введен и в Верховном суде республики Башкортостан.

Еще в СМИ были сообщения о Четвертом и Пятом ААС, а также о судах Челябинской области.

В любом случае, перед посещением суда стоит выяснить, в каком режиме он работает.