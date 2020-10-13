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Ни один россиянин не должен получать меньше прожиточного минимума. Так считает Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что ни один россиянин не должен получать меньше прожиточного минимума.

«С учетом пандемии нужно ставить вопрос о том, чтобы ни один человек в нашей стране не получал доход ниже величины прожиточного минимума», — сказал Медведев во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов.

Он напомнил, что уже делал «некоторые предложения на сей счет», и вокруг них началась дискуссия, «что само по себе неплохо».

«Я думаю, что эту дискуссию мы должны продолжить и в ходе подготовки нашей программы. Но решение соответствующей задачи потребует действительно налаживания подлинно адресной социальной помощи по отдельным категориям граждан, это вне всякого сомнения тоже важная задача», — сказал председатель «Единой России».

По материалам «ТАСС».

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