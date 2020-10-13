ТЦ оштрафовали на 100 тысяч из-за сотрудника, который спустил маску ниже носа

Торговый центр в Волгограде оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за того, что заместитель его директора находился на рабочем месте с медицинской маской, спущенной ниже носа.

«АО „Торговый центр“ привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении районного суда.

Указанный замдиректора был в маске, но она не прикрывала нос:

«26 августа заместитель генерального директора по безопасности АО „Торговый центр“ находился на рабочем месте в маске (средство защиты органов дыхания) не закрывающей органы дыхания (нос)», — пояснили в суде.

В законную силу данное решение пока не вступило.

По материалам «ТАСС».