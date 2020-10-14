Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды и пива

Президент Владимир Путин поручил правительству провести эксперименты по обязательной маркировке упакованной питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков и принять решение об обязательной маркировке этих товаров.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эксперимент планируется завершить к 1 апреля 2021 года.

Сейчас в обязательном порядке маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. С 1 октября 2020 года стала обязательной маркировка парфюмерии и фототоваров. До конца текущего года будет введена цифровая маркировка шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции.