Центробанк предложил установить лимит на покупку физлицами цифровых активов

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать цифровые финансовые активы в России на сумму не более 600 тыс. рублей в течение одного года, решил Центробанк.

«Устанавливается лимит на приобретение физическим лицом, являющимся неквалифицированным инвестором, цифровых финансовых активов на общую сумму 600 тыс. рублей в течение одного года. Лимит для приобретения физическими лицами, являющимися неквалифицированными инвесторами, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, устанавливается в пределах 600 тыс. рублей для цифровых финансовых активов и 600 тыс. рублей для иных цифровых прав», — указано в пояснительной записке к проекту указания ЦБ.

В соответствии с проектом, документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

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С 1 января 2021 года вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах», который Госдума приняла в третьем чтении 22 июля. Документ даёт определение криптовалюты, при этом запрещает её использование на территории страны для оплаты товаров и услуг. Закон относит к криптоактивам не только те, что выпущены под надзором ЦБ, но и все иностранные цифровые валюты, которые признаются имуществом, но не наделяются правами.

Граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства. Если токен был выпущен не в рамках российского законодательства, то его приобрести в российской кредитной организации будет нельзя. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.