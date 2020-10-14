Сотрудники в отпусках и командировках? Включайте их в 30% удаленщиков!

Мэрия разъяснила, можно ли включить в 30% сотрудников на удаленке лиц, находящихся в командировках или отпусках.

Вопрос: «Могут ли лица, находящиеся в командировке или в отпуске, быть включены в норму 30 процентов работников, переводимых на дистанционный режим?»

Ответ: «Обязательный перевод на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников — мера, которая направлена на сокращение передвижений жителей по Москве. Лица, находящиеся в командировке или отпуске, могут быть включены в 30 процентов сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, сведения о которых подают компании и индивидуальные предприниматели».