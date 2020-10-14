Для медработников создают новую систему стимулирующих выплат

Глава Минздрава Мурашко заявил о подготовке документов, согласно которым будет введена новая система стимулирующих выплат для медиков.
«Готовятся документы, да», — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отвечая на вопрос о переходе с ноября на новую систему начисления стимулирующих выплат для медработников.
Министр отметил, что медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. По его словам, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.
По материалам «РИА Новости».