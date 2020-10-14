Считать ли работников вне Москвы при отправке на удаленку?

Если у организации есть сотрудники не только в Москве, то они не считаются при отправке людей на удаленку. Такие разъяснения дала мэрия.

Вопрос: «Если у организации есть обособленные подразделения или она осуществляет свою деятельность в других регионах России, требование о 30 процентах распространяется только на сотрудников, работающих в Москве, или подсчет количества переведенных на дистанционный режим работы должен вестись от общего числа сотрудников?».

Ответ «Требование о переводе на дистанционный режим работы в настоящее время действует только на территории города Москвы. В связи с этим в подобных случаях для расчета числа сотрудников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, следует брать за 100 процентов число сотрудников, работающих на территории города Москвы».