Свидетельство об ИНН физлица можно скачивать из Личного кабинета сколько угодно раз в любое время

Пользователи Личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС могут бесплатно, в любое удобное время и неограниченное количество раз скачать электронное Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

Об этом напоминает налоговая служба.

При этом Свидетельство в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначно документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.

Чтобы скачать Свидетельство, достаточно обратиться в раздел «Жизненные ситуации», выбрать раздел «Запросить справку и другие документы» и далее раздел «Получить Свидетельство об ИНН». После этого в течение 15 минут в разделе «Профиль» появится возможность скачать ИНН неограниченное количество раз.

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Данный функционал реализован. Возможность получения Свидетельства через мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» не предусмотрена.

При этом, если налогоплательщик желает получить Свидетельство на бумажном носителе, ему необходимо представить в налоговый орган заявление по форме 2-2 Учет «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе» лично, почтой, через МФЦ либо через сервис на сайте «Подача заявления физического лица о постановке на учет».