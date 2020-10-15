Данные для расчёта НДПИ и НДД за сентябрь 2020 года

На сайте ФНС опубликованы данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также ставка акциза на нефтяное сырье за сентябрь 2020 года.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 40,74 долл. США за баррель.

Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода – 75,6621. Значение коэффициента Кц – 7,4618.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нее, размещены на официальном сайте Министерства экономического развития РФ.