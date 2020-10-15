В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса, открывая совещание с правительством. А на подходе еще и третья.

«Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — сказал глава государства,

Заодно он сказал, что скоро зарегистрируют и третью вакцину:

«Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук», — уточнил Путин.

Глава государства поздравил сотрудников «Вектора».

«Это, безусловно, очень важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили, — сказал он. — Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, за вашу целеустремленность в работе» — сказал Путин.

По материалам «ТАСС».