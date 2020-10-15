Сегодня запущена программа туров с кэшбеком

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«В России есть все: от теплой, комфортной зимы на юге, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи, еще можно плавать в море, а в Мурманской области — уже увидеть Северное сияние и первый снег. Путешествия, которые мы предлагаем, включают в себя прогулки по красивейшим паркам и уникальным природным заповедникам, рыбалку, речные прогулки, которые еще доступны до ноября, разнообразные автомобильные маршруты по городам „Золотого кольца“ и русского севера», — сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Цитата по «ТАСС».