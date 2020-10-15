Самоизоляция без больничного маркируется в табеле кодом «НБ»

Работнику закрыли больничный лист (код 03), но продлили режим изоляции, (выдали справку с ... по ... ). То есть он сидит дома, не работает, больничного на этот период нет . Как оформить этот период в табеле?

Разъяснения по этому вопросу дали в Роструде.

Постановление главного санитарного врача является самостоятельным основанием для отстранения работника от работы. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.

В таком случае период отстранения в табеле учета рабочего времени (Т-12) отмечается путем проставления буквенного кода «НБ» или цифрового кода «35» — «Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления заработной платы».