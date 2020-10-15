Кредиты наличными стали давать реже

Банки снижают выдачу кредитов наличными, в сентябре прекратился восстановительный рост, который наблюдался с мая нынешнего года.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество выдач новых кредитов в прошлом месяце составило 1,34 млн, что на 5% меньше, чем в августе, и на 13% меньше, чем в сентябре 2019 г. Общий объем выданных наличных денег сократился на 3 и 5% соответственно — до 453,6 млрд руб., пишут «Ведомости».

Среди 30 регионов, в которых выдачи кредитов наличными оказались в сентябре самыми большими, прирост показали лишь Краснодарский ( 1%) и Приморский ( 2%) край. А, например, в Москве выдачи наличных сократились на 2%, в Московской области — на 3%, в Санкт-Петербурге — на 1%.

По мнению главы ОКБ, это снижение отчасти обусловлено сезонным фактором — в большинстве предыдущих годов выдачи в августе были выше сентябрьских, — а также тем, что в течение июля — августа исчерпал себя эффект отложенного спроса.

Эксперты считают, что на снижение повлияло и ухудшение платежной дисциплины, связанное с сокращением доходов населения.