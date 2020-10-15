В столичные ночные клубы с 19 октября можно будет попасть только по QR-коду

В Москве с 19 октября вводится эксперимент по идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду.
«Ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. В них невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы. Точно так же поступили и городские власти большинства других мегаполисов мира. В условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета. Тем не менее мы не хотели бы идти на этот шаг», — написал Собянин.В столице было принято решение о начале эксперимента: попасть в ночные заведения можно будет только при условии регистрации номеров телефонов. На входе нужно будет сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер.
«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — отметил Сергей Собянин.
Материалы с mos.ru.