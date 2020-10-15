В столичные ночные клубы с 19 октября можно будет попасть только по QR-коду

VikaV2193 Я вообще не хочу ФНС рулила. Она плохой рулевой и точно зару... Предложили создать «одно окно» для сдачи отчетности

Sigma_21 До чего дошел прогресс! Теперь и Туров - с кэшбеком?! ;-) Сегодня запущена программа туров с кэшбеком