70% работающих россиян находятся в состоянии стресса, заявил глава Минздрава

Глава Минздрава рассказал о том, что в состоянии стресса находятся 70% работающих россиян. И о влиянии алкоголя на население, особенно на мужчин.

Об этом он рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

«По данным Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, около 80% работающего населения имеют более одного из факторов риска для неинфекционных заболеваний. Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, — сказал министр. — В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени».

Потребление алкоголя оказывает колоссальное влияние на жителей России, особенно мужчин, добавил Мурашко.

«Влияние алкоголя — нами четко оценено — оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», — сказал он.

Цитаты по «ТАСС».