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От налогов за II квартал освободили недавно созданные организации

Президент подписал закон, который освобождает от уплаты налоговых платежей за II квартал 2020 года недавно зарегистрированные организации, если они работают в пострадавших отраслях.

Предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей были освобождены от уплаты части налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года. Но при условии, что они включены в реестр МСП на основании налоговой отчетности за 2018 год. Однако организации, созданные в 2019 году и начале 2020 года, никак не могли сдавать отчетность за 2018 год, потом что тогда они не существовали.

Подписанный закон содержит поправки в статью 2 Федерального закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ. Они устанавливают, что освобождение от уплаты налогов распространяется на представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей при условии, что они включены в реестр МСП не только на основании налоговой отчетности за 2018 год, но и в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года.

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