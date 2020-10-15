В личном кабинете налогоплательщика появились новые полезные разделы

Сразу несколько новых разделов, помогающих гражданам получить разнообразную информацию, касающуюся взаимодействия с налоговыми органами, появилось в интернет-сервисе ФНС «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица». Об этом сообщает пресс-служба УФНС Псковской области.

Так, в разделе «Мои налоги» появилась вкладка «Невыясненные платежи». Там можно отследить платеж, отправленный в адрес ФНС и скорректировать его реквизиты, если они были указаны неверно. Сформировать и отправить обращение об уточнении реквизитов платежа налогоплательщик может через журнал невыясненных платежей, нажав на кнопку «Уточнить реквизиты».

Полезный раздел — «Налоговый помощник». После входа в личный кабинет он показывает разделы, необходимые для заполнения или посещения. А календарь событий напомнит физическому лицу о дате исполнения обязанностей, сроке подачи декларации. Кроме того, в разделе «Платежная информация» можно сохранить реквизиты банковской карты.

📌 Реклама

Реализован новый раздел — «Участие в организациях» (речь идет об организациях, в которых пользователь является либо являлся генеральным директором или учредителем) и добавлена новая жизненная ситуация: теперь пользователь может подать уведомление об участии в иностранной организации.

Теперь во вкладке «Профиль» появился раздел «Сведения о банковских счетах», отражающий сведения об имеющихся счетах в банках, с возможностью выгрузки данных в формате.xlsx.

Кроме того, доработан интерфейс раздела «Доходы», в котором теперь отображаются доходы физических лиц из разных источников. Например, в данном разделе можно увидеть: информация о выплаченных учредителям дивидендах из приложения № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций; информация по данным работодателя из расчетов по страховым взносам.