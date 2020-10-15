Россиянка вживила себе в руку банковскую карту

22-летняя жительница Петербурга уже год она живет с двумя чипами в руке: банковской картой и ключом от домофона.

Всю операцию петербурженка со своими друзьями проделали самостоятельно.

Пластик от карты был растворен в кислоте, далее к чипу припаяли антенну, и поместили конструкцию в силикон. Потом девушка вживила все это себе в руку, пишет «Российская газета».

Продавцы магазинов часто впадают в ступор, когда девушка на кассе проводит по терминалу рукой и платеж проходит. А в банкоматах, чтобы получить наличность, она стучит кулаком по терминалу.

Что касается замены чипа после окончания срока действия карты, то по словам девушки это не проблема — извлечь чип можно за 15 минут.