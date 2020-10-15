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Новые законы есть? А если найду? Сделали для вас подборку юридических каналов в Телеграме

«Путин подписал», «Госдума одобрила», «Правительство разработало» — новых законов с каждым днем становится всё больше, а вот как в них не потеряться, никто не говорит. Поэтому наши эксперты сделали для вас подборку крутых каналов в Телеграме о законах, письмах, постановлениях и судебной практике.

Итак, подписаться стоит на:

  • «Защитник закона» — если хотите знать всё о законах, правомерности и реалиях российского правосудия;
  • «Поворот на Право» — если хотите читать новости, анализ и инструкции по новым (и старым) законам;
  • «СИЛА ПРАВА» — если хотите читать про случаи из судебной практики;
  • «Банкста» — если нужна не только юридическая, но и финансовая грамотность;
  • «ТыЖЮрист» — если нужен правовой канал с полезным контентом (а если вы юрист, то тем более).

Возможно, мы что-то забыли. Что про законы читаете вы?

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