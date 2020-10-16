Собянин: около миллиона москвичей перешли на удаленку

Работодатели перевели на удаленный режим около миллиона москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

«Около миллиона человек перешли на дистанционку. Граждане 65 и хронически больные москвичи тоже нас услышали в большинстве. Мы видим минимальные передвижения по городу в метро, на наземном общественном транспорте, где-то 39% снижение»

Он также отметил и хорошее соблюдение масочного режима.

«Ситуация с точки зрения реакции москвичей, она значительно лучше стала у нас, соблюдение масочного режима радикально изменилось к тому, что было месяц назад, когда был полный нигилизм», — заявил Собянин.

По материалам «Интерфакс»