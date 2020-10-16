Бизнесменами, которых подозревают в торговле немаркированной обувью, займутся МВД и ФНС

Минпромторг направит в контрольные и правоохранительные органы список компаний, которые нарушают требования о маркировке обуви.

До 1 января 2021 года действует мораторий на проверки, но послабления касаются только передачи информации в систему ГИС МТ. Что касается наличия маркировки на товаре, то при выявлении случаев, когда продукция не маркируется, это контрольно-надзорными органами трактуется как нарушение, заявили в министерстве.

Обращение о необходимости принятия мер в отношении недобросовестных участников оборота обуви поступило в адрес Минпромторга от Ассоциации компаний розничной торговли.

В обращении АКОРТ указаны около 270 компаний, которые предположительно реализуют обувь без кодов Data Matrix.

Эту информацию доведут до МВД, ФТС, ФНС и Роспотребнадзора с просьбой организовать адресную проверку участников оборота, реализующих немаркированную обувь.