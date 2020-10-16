Города с дотационным бюджетом меньше пострадают от последствий пандемии

Эксперты подсчитали устойчивость бюджетов городов России к последствиям пандемии коронавируса.

Чем автономнее бюджет города и чем больше он имеет собственных источников дохода, тем сильнее уязвимость перед кризисом, считают эксперты Центра городской экономики КБ «Стрелка», пишут "РБК".

Из городов-миллионников наиболее уязвимыми оказались Оиск, Волгоград и Красноярск.

Из городав с населением от 250 тыс. до 1 млн,рискуют потерять значительную часть доходов из-за кризиса прежде всего Мурманск, Сочи и Якутск, а Смоленск, Вологда и Тверь, наоборот, обладают, с позиции авторов исследования, низкой уязвимостью.

В группе городов с численностью населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек главными аутсайдерами по степени прочности стали городские бюджеты Уссурийска, Норильска и Северодвинска. Наиболее сильны позиции таких городов, как Каспийск, Альметьевск и Батайск.

А вот города, в доходах которых превалируют безвозмездные поступления из других бюджетов, меньше других пострадают от текущего кризиса, говорят в КБ «Стрелка». Это, например, такие крупные города, как Грозный (70% безвозмездных поступлений ото всех доходов), Курск (68%) или Челябинск (66%).