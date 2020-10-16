Москва выдержит ситуацию с коронавирусом, считает Собянин

Столичный мэр считает, что город с коронавирусом справится в ближайшие две недели. Главное, чтобы ситуация стабилизировалась.

«Мы сегодня не задействуем плановую медицину. Сегодня плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме. При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное — чтобы она стабилизировалась», — сказал он.

По его словам, на данный момент созданы четыре резервных госпиталя, два из которых уже заполняются, а еще два начнут с 19 октября.

«Это очень длительные и постепенные процессы. Нужно обкатать, чтобы персонал привык к месту нахождения, к аппаратуре, к электронной системе, которая там внедрена, и так далее. Длительный процесс, занимает от недели до двух недель, поэтому будем обкатывать все резервные госпитали, я надеюсь, что в полном объеме они все не понадобятся», — добавил он.

По материалам «ТАСС».