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На выплаты безработным до конца года выделяют 35,6 млрд

Правительство выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей на выплаты пособий безработным до конца года.

«Настоящим проектом распоряжения правительства РФ предлагается в 2020 году выделить Федеральной службе по труду и занятости бюджетные ассигнования в размере 35,6 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура субвенций на социальные выплаты безработным гражданам. Распределение дополнительного объема бюджетных ассигнований осуществлено на основании заявок субъектов РФ по прогнозируемому кассовому исполнению субвенций в октябре — декабре 2020 года», — говорится в документе.

Также отмечается, что в настоящее время на осуществление соцвыплат безработным в федеральном бюджете предусмотрено 165,7 млрд рублей. По состоянию на 12 октября израсходовано 152,8 млрд рублей (92%), остаток средств составляет 12,9 млрд рублей.

В октябре еще продолжается выплата повышенных пособий по безработице за сентябрь.

По материалам «ТАСС».

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