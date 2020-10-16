Арендодателей предлагают не наказывать за нелегальных мигрантов, работающих у арендаторов

Компании, которые сдают в аренду небольшие торговые площади, предлагают не штрафовать за то, что их арендаторы незаконно привлекли на работу иностранцев. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию.

Ежегодно за нарушения, связанные с наймом мигрантов, штрафуют около 15 тысяч российских предпринимателей, пишет «Парламентская газета».

При этом компании, которые сдают в аренду небольшие торговые площади, зачастую не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить, законно ли их арендаторы привлекли на работу иностранцев. Это могу сделать, например, крупные рынки — поскольку управляющие ими компании обладают особыми квазипубличными полномочиями. И в этих рамках получают сведения о продавцах, привлекаемых арендаторами к деятельности по продаже товаров либо выполнению работ, оказанию услуг.

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В то же время, часть 2 статьи 18.16 КоАП РФ позволяет привлекать к административной ответственности не только управляющие рынком компании, но и владельцев иных торговых объектов, которые, в свою очередь, такими квазипубличными полномочиями не обладают. Обычные арендодатели не имеют возможности осуществлять контроль за легальным привлечением арендатором иностранных и лиц без гражданства к трудовой деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Так, отношения арендодателя и арендатора регулируются исключительно договором аренды и гражданским законодательством, в которых арендодатель не выступает в роли работника или работодателя. Действующее законодательство также не устанавливает случаев, когда арендодатель является контролирующим органом по отношению к своему контрагенту и имеет полномочия по проверке соблюдения контрагентом миграционного законодательства. За исключением указанных управляющих рынком компаний.

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Поэтому авторы законопроекты предлагают уточнить состав хозяйствующих субъектов, которые могут быть привлечены к административной ответственности за действия арендатора, нарушающие нормы трудового и миграционного законодательства. От штрафов, в частности, планируется освободить добросовестных арендодателей, которые не имеют возможности осуществлять контроль за привлечением арендатором иностранных и лиц без гражданства к легальной трудовой деятельности.