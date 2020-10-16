Свежая подборка бухгалтеров из Tik Tok. Пятница!

Пятница клонится к окончанию, пора уже всем отдыхать. А вот вам свежая подборка для рубрики #бухгалтервтиктоке.

Из известного уже аккаунта Екатерины Сорокиной:

Как представляют себе работу бухгалтера другие, и какая она на самом деле:

А у кого-то пятница, видимо, раньше началась:

Всем хорошо отдохнуть на выходных!