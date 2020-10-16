Свежая подборка бухгалтеров из Tik Tok. Пятница!

Пятница клонится к окончанию, пора уже всем отдыхать. А вот вам свежая подборка для рубрики #бухгалтервтиктоке.
Из известного уже аккаунта Екатерины Сорокиной:
@kati_844
##бухалтерия##дуэт##хочуврек##хочувтоп##девочки##леночка41годик##катенька36годков##танцы♬ оригинальный звук - Мариша
Как представляют себе работу бухгалтера другие, и какая она на самом деле:
@maikova_
По окончании квартала каждый раз одно и то же! Легче становится только после 25-го числа!😁 У кого также, признавайтесь?))##хочувтоп##бухгалтерия##работа♬ оригинальный звук - user2618174183171
А у кого-то пятница, видимо, раньше началась:
@buhelenka
##приколы2020##бухгалтерияжжет##иркутскаяобласть♬ оригинальный звук - BUHELENKA
Всем хорошо отдохнуть на выходных!