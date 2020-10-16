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Свежая подборка бухгалтеров из Tik Tok. Пятница!

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Пятница клонится к окончанию, пора уже всем отдыхать. А вот вам свежая подборка для рубрики #бухгалтервтиктоке.

Из известного уже аккаунта Екатерины Сорокиной:

@kati_844

##бухалтерия##дуэт##хочуврек##хочувтоп##девочки##леночка41годик##катенька36годков##танцы

♬ оригинальный звук - Мариша

Как представляют себе работу бухгалтера другие, и какая она на самом деле:

@maikova_

По окончании квартала каждый раз одно и то же! Легче становится только после 25-го числа!😁 У кого также, признавайтесь?))##хочувтоп##бухгалтерия##работа

♬ оригинальный звук - user2618174183171

А у кого-то пятница, видимо, раньше началась:

@buhelenka

##приколы2020##бухгалтерияжжет##иркутскаяобласть

♬ оригинальный звук - BUHELENKA

Всем хорошо отдохнуть на выходных!

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