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Чтобы уберечь компании от экономических санкций, разрешат отражать в балансе не все данные

Минфин разработал проект изменений в четыре ПБУ:

  • ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
  • ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
  • ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
  • ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения направлены на снижение риска, возникающего в случаях, когда раскрытие организациями в бухотчетности той или иной детализированной информации, предусмотренной правилами бухучета, приводит к нежелательным для организации или иных лиц, в отношении которых организация раскрывает такую информацию, последствиям (введению мер ограничительного характера).

В частности, пропишут следующую норму:

В случаях, когда раскрытие информации в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах приведет или может привести к потерям экономического характера или урону деловой репутации организации или ее контрагентов, организация может раскрывать информацию в пояснениях к балансу в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные потери или урон.

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