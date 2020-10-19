Чтобы уберечь компании от экономических санкций, разрешат отражать в балансе не все данные

Минфин разработал проект изменений в четыре ПБУ:
- ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
Изменения направлены на снижение риска, возникающего в случаях, когда раскрытие организациями в бухотчетности той или иной детализированной информации, предусмотренной правилами бухучета, приводит к нежелательным для организации или иных лиц, в отношении которых организация раскрывает такую информацию, последствиям (введению мер ограничительного характера).
В частности, пропишут следующую норму:
В случаях, когда раскрытие информации в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах приведет или может привести к потерям экономического характера или урону деловой репутации организации или ее контрагентов, организация может раскрывать информацию в пояснениях к балансу в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают указанные потери или урон.