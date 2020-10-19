До конца года в ускоренном темпе оцифруют архивы ЗАГС

Архивные записи актов гражданского состояния, составленные на иностранных и национальных языках, переведут на русский, а затем оцифруют и выгрузят в Единый федеральный реестр ЗАГС. Для этого будет дополнительно выделено чуть более 1,1 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение Правительства подписал Михаил Мишустин.

Исторические записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого федерального реестра ЗАГС.

В процессе перевода бумажных архивных книг обнаружилось, что часть записей составлена на языках, отличных от русского, — татарском, арабском. Перед оцифровкой их потребуется перевести. К работе будут привлечены профессиональные переводчики.

Полная оцифровка архивных актов гражданского состояния должна быть завершена не позднее 31 декабря 2020 года.