Ваша реакция на сообщение о налоговом требовании: опрос

На минувшей неделе наши читатели обсуждали тему SMS-оповещений, которые высылает оператор ТКС, о получении требования из налоговой инспекции.

Обычно бухгалтеры волнуются, потому что пока не откроешь само письмо, не узнаешь, что в нем — незначительная информация или что-то серьезное и неприятное. При этом нередко такие сообщения приходят в самое неподходящее время — например, в пятницу вечером.

Впрочем, некоторые коллеги берегут свое душевное здоровье, и отключили SMS-оповещение, оставив лишь уведомление на рабочую электронную почту, которую принципиально просматривают только в рабочее время.

Мы решили провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.