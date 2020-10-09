Как реагируют бухгалтеры на сообщение о требовании из ФНС. Особенно вечером в пятницу

Бухгалтеры делятся ощущениями при получении сообщения о требования из ФНС. И вся гамма чувств, пока это требование открывается. У всех так?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Момент, когда прилетело уведомление в мессенжер — поступило требование от..., подтвердите приём. И вот открывается программа и это ожидание, что там... И пока распаковывается пакет из ФНС, у меня одной нервно пальцы барабанную дробь бьют? Это профдеформация или паранойя?:-)».

Вот что в комментариях ответили:

«У меня эта дробь возникает, если не у компа и где то еду или иду, а смс пришло. Ещё спасает, что на почту приходит расшифровка небольшая по требованию. В почту вхожу, читаю и дробь прекращается или усиливается 😂».

Кто-то добавляет, что если база повисла, так эта дробь еще и в сердцебиение превращается.

Еще жалуются, что такого рода требования очень любят присылать вечером пятницы:

«И ещё очень неприятно, когда требование прилетает в пятницу вечером, когда уже с работы ушла. До понедельника раньше маялась, что там такое. Сейчас мобильное приложение Контур установила, можно прямо с телефона просматривать. На самом деле очень удобно (не сочтите за рекламу😉)».

Кто-то уже не реагирует. А кто-то останавливает загрузку, чтобы успокоиться:

«Хы, я иногда останавливаю распаковку сообщения. Потом возвращаюсь к этому зажмурившись;-(».

А вообще, хорошо иллюстрирует реакцию бухгалтера на требование вот такое видео:

И кстати говоря, совет напоследок:

«А Вы заметили, эти требования приходят в пятницу после 18-00. Так зачем же портить себе выходные? Тем более, что открыть можно в течение пяти рабочих дней. Всем удачных выходных!».

Коллеги, а вы как реагируете?