Бухучет основных средств будет вестись по новым правилам. Утвержден новый ФСБУ

Минфин опубликовал приказ с двумя новыми ФСБУ для коммерческих организаций — 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения».

Этими документами министерство продолжило свою политику внедрения правил МСФО в российском бухучете.

Среди главных изменений в учете основных средств отметим:

В новом ФСБУ нет денежного лимита отнесения имущества к основным средствам. Его будет устанавливать организация своей учетной политикой и раскрывать эти данные в бухотчетности. Основные средства, стоимость которых менее установленного организацией лимита, должны будут единовременно списываться в расходы. Выделяется отдельная группа основных средств — «Инвестиционная недвижимость». При установлении срока полезного использования можно будет учитывать моральное устаревание и планы по замене ОС (включающие модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение). Для оценки ОС применяются два способа: по первоначальной стоимости или по переоцененной стоимости. Сейчас в ПБУ 6/01 есть только первоначальная. Появилась обязанность проверять ОС на обесценение. При этом применяется стандарт МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». В бухгалтерском балансе основные средства будут отражаться по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения.

📌 Реклама

Это всего лишь часть значительных изменений в бухучете основных средств, которые ждут бухгалтера коммерских фирм с 2022 года. Впрочем, добровольно можно применять новый ФСБУ уже со следующего года.

Второй ФСБУ «Капитальные вложения» регулирует учет до признания объекта основным средством. Он так же вступает в силу с 2022 года, но может применяться и в 2021 году.