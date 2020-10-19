Бухучет основных средств будет вестись по новым правилам. Утвержден новый ФСБУ

Минфин опубликовал приказ с двумя новыми ФСБУ для коммерческих организаций — 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения».
Этими документами министерство продолжило свою политику внедрения правил МСФО в российском бухучете.
Среди главных изменений в учете основных средств отметим:
- В новом ФСБУ нет денежного лимита отнесения имущества к основным средствам. Его будет устанавливать организация своей учетной политикой и раскрывать эти данные в бухотчетности. Основные средства, стоимость которых менее установленного организацией лимита, должны будут единовременно списываться в расходы.
- Выделяется отдельная группа основных средств — «Инвестиционная недвижимость».
- При установлении срока полезного использования можно будет учитывать моральное устаревание и планы по замене ОС (включающие модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение).
- Для оценки ОС применяются два способа: по первоначальной стоимости или по переоцененной стоимости. Сейчас в ПБУ 6/01 есть только первоначальная.
- Появилась обязанность проверять ОС на обесценение. При этом применяется стандарт МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
- В бухгалтерском балансе основные средства будут отражаться по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения.
Второй ФСБУ «Капитальные вложения» регулирует учет до признания объекта основным средством. Он так же вступает в силу с 2022 года, но может применяться и в 2021 году.