Для цифрового рубля назвали возможные риски и преимущества

В Минфине назвали возможные минусы и плюсы цифрового рубля. Среди плюсов — снижение нагрузки на банки и удешевление переводов. Минусы — высокая волатильность (неустойчивость), отсутствие обеспечения и риски использования в незаконных целях.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
К числу возможных плюсов использования цифровых валют, по мнению финансового ведомства, следует отнести:
- снижение стоимости трансакций, а также объема нагрузки на банки и платежные системы;
- расширение возможностей осуществления трансграничных платежей;
- снижение зависимости от доллара и, как следствие,
- уменьшение подверженности санкциям со стороны третьих стран.
Вместе с тем в Минфине отметили, что в случае выпуска цифрового рубля необходимо нивелировать недостатки и риски, присущие таким валютам:
- отсутствие обеспечения;
- высокая волатильность;
- использование в противоправных целях.
«В этой связи для недопущения возможной дестабилизации экономики и роста социальной напряженности цифровой рубль должен быть обеспечен, а трансакции с его использованием должны контролироваться», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, добавили в министерстве.