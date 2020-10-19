Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Для цифрового рубля назвали возможные риски и преимущества

В Минфине назвали возможные минусы и плюсы цифрового рубля. Среди плюсов — снижение нагрузки на банки и удешевление переводов. Минусы — высокая волатильность (неустойчивость), отсутствие обеспечения и риски использования в незаконных целях.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

К числу возможных плюсов использования цифровых валют, по мнению финансового ведомства, следует отнести:

  • снижение стоимости трансакций, а также объема нагрузки на банки и платежные системы;
  • расширение возможностей осуществления трансграничных платежей;
  • снижение зависимости от доллара и, как следствие,
  • уменьшение подверженности санкциям со стороны третьих стран.

Вместе с тем в Минфине отметили, что в случае выпуска цифрового рубля необходимо нивелировать недостатки и риски, присущие таким валютам:

  • отсутствие обеспечения;
  • высокая волатильность;
  • использование в противоправных целях.

«В этой связи для недопущения возможной дестабилизации экономики и роста социальной напряженности цифровой рубль должен быть обеспечен, а трансакции с его использованием должны контролироваться», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Окончательное решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, добавили в министерстве.

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама