Собянин не хочет вводить комендантский час, но не исключает «точечных решений»

Московский мэр не видит необходимости вводить комендантский час и другие ограничения в городе, и назвал эти меры неприемлемыми. Но не исключает «точечных решений».

«Многие люди ждут, что будут введены более жесткие ограничения. Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — написал Собянин в понедельник в своем блоге.

Мэр также назвал «неприемлемыми и невозможными» такие «крайние меры», как комендантский час и запрет передвижения из-за коронавируса.

«Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — отметил Собянин.

При этом, по словам мэра, уже введенные меры будут жестко контролироваться.

Источник: блог Собянина.