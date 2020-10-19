Столичная онлайн-платформа для удаленной учебы легла в первый же день

В Москве с сегодняшнего дня все учащиеся должны быть на удаленке, кроме 1-5 классов. При этом, не работает «Электронный дневник», а на «Московской электронной школе» — сбой.

Об этом пишет издение The Bell со ссылкой на сообщения родителей и соцсети.

О том, что «электронный дневник» лежит утром 19 октября, рассказали The Bell родители четверых школьников. Об этом же со ссылкой на подписчиков сообщил в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев:

При попытке попасть на портал МЭШ у части родителей портал Mos.ru выдавал ошибку 504 (Bad Gateway), части — сообщал, что услуга недоступна. Двое родителей сказали The Bell, что после неудачной попытки подключиться к урокам через МЭШ учителя перевели занятия в привычный Zoom, еще двое — что уроки, как и планировалось, проводятся в сервисе Microsoft Teams, но ссылки на них приходится пересылать через родительские чаты.

Сбои в «электронных дневниках» происходят регулярно: на сбои в системе несколько дней назад жаловались родители в Санкт-Петербурге, а весной 2020 года неполадки фиксировались в системах по всей стране из-за массового выхода школьников на дистанционное обучение. В Москве сервис лег в марте 2020 года так же как и сегодня в первый день дистанционного обучения.