Образовательным организациям с 1 января нужно будет трудоустраивать своих целевиков-абитуриентов

С 1 января 2021 года в России вводятся новые правила целевого обучения в колледжах и вузах.

В частности, учебные заведения будут обязаны возвращать расходы федерального, регионального или муниципального бюджета в случаях, если они выступили заказчиком целевого обучения, но не трудоустроили выпускников. В настоящее время эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учебу, за исключением образовательных.

Количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Абитуриенты, поступающие по целевому направлению в учебное заведение, проходят обучение бесплатно. По окончанию ВУЗа и колледжа, выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.