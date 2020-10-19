Образовательным организациям с 1 января нужно будет трудоустраивать своих целевиков-абитуриентов

С 1 января 2021 года в России вводятся новые правила целевого обучения в колледжах и вузах.
В частности, учебные заведения будут обязаны возвращать расходы федерального, регионального или муниципального бюджета в случаях, если они выступили заказчиком целевого обучения, но не трудоустроили выпускников. В настоящее время эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учебу, за исключением образовательных.
Количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Абитуриенты, поступающие по целевому направлению в учебное заведение, проходят обучение бесплатно. По окончанию ВУЗа и колледжа, выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.
«Регионы смогут определять специальности, на которые будут выделены квоты на целевое обучение, ориентируясь на рынок труда. За счет бюджетных средств студенты ВУЗов и колледжей будут обучаться тем профессиям, которые востребованы, и в которых нуждаются муниципалитеты. Ранее за нарушение договора целевого обучения несли ответственность заказчик, при отказе в трудоустройстве выпускника и сам целевик, в случаях, если он отказывался работать в организации, которая его направила на обучение. С нового года ответственность за трудоустройство выпускников будет возложена и на учебные организации. В тех случаях, если университеты и колледжи выступили заказчиками обучения, они будут обязаны предоставлять место работы своим выпускникам, в противном случае им придется вернуть полученные средства в бюджет» - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.