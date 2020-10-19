Производителей хотят обязать выделять продукты предупреждением о высоком содержании сахара

Производителей продуктов питания хотят обязать указывать на лицевой стороне упаковки о содержании сахара в продукте свыше 5 г на 100 г.

С такой инициативой к Минпромторгу и Минздраву обратился Институт развития правового общества. Предложение уже поддержали в ГД, «Деловой России» и Общественной палате РФ.

Маркировка, согласно предложению, должна занимать не менее 20% лицевой стороны упаковки, быть хорошо заметна и выполнена читабельным шрифтом.

В 2018 году в стране появилась система маркировки «Светофор», Она обозначает информации о количестве жира, трансжиров, соли и сахара в продукции, красный цвет — много, зеленый — мало. Однако широкого распространения она не получила ввиду того, что она не является обязательной.

Собственно поэтому мнение производителей продуктов о новой маркировке отрицательное. По их словам, она дублирует «Светофор», и в ней смысла нет. Некоторые же эксперты считают, что потребители, в большинстве своем, вообще не в курсе о подобной маркировке

А тем же диабетикам в любом случае приходится смотреть на количестве углеводов в продуктах, им особо рпоще не будет.

По материалам «Известий».