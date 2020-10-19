Выдача кредитных карт в III квартале сократилась почти на четверть

Выдача кредитных карт в России по итогам третьего квартала 2020 года сократилась на 24,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года. Так, в июле-сентябре было выдано 2,2 млн кредитов против 2,9 млн за третий квартал прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В сегменте кредитных карт в III квартале 2020 года было отмечено существенное сокращение выдачи — практически на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. После падения в „карантинном“ II квартале в июле-сентябре ситуация с выдачей кредитных карт несколько улучшилась, но до полного восстановления сегмента еще далеко», — цитирует сообщение ТАСС.

Снижение обусловлено консервативной политикой банков в кредитовании граждан, приведшей к существенному снижению ими уровня одобрения кредитных заявок и, соответственно, количества выданных кредитных карт, считают в НБКИ.

По итогам девяти месяцев 2020 года в РФ было выдано 6,3 млн кредитных карт, что на 23,8% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. При этом снижение выдачи кредитов было отмечено во всех регионах России. Самая значительная отрицательная динамика наблюдалась во II квартале 2020 года в Москве (-33,5%), Московской области (-33,1%), Санкт-Петербурге (-28,9%), Хабаровском крае (-27,4%), а также Волгоградской области (-26,7%).