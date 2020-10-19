В 2021 году онлайн-формата ЕГЭ не будет

В Рособрнадзоре исключили возможность онлайн-тестирования по ЕГЭ в 2021 году из-за отсутствия возможности контроля экзаменуемых.

Об этом на всероссийской онлайн-встрече с родителями рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, на сегодняшний день возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно нет. Также он выразил надежду, что к моменту проведения ЕГЭ в 2021 году вопрос о формате его проведения так остро стоять уже не будет.

А вот полная запись встречи:

Ранее глава Минпросвещения Кравцов заявил, что на данный момент вообще нет смысла обсуждать перенос ЕГЭ.

По материалам «РБК».