Сможете получить вычет за занятия спортом

В Налоговый кодекс внесут «оздоровительный» вычет по НДФЛ. Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Такую инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин по поручению Президента Владимира Путина.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

После доработки законопроект будет внесён в Государственную Думу, указывается в сообщении на сайте Правительства.