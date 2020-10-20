Карантин вводить не будут. Путин обращение тоже не планирует

Режим нерабочих недель по аналогии с «карантинной весной» этого года власти вводить не будут. Обращение Путина к нации также не планируется.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на источники во властных структурах.

«Это исключено», — заявил один из собеседников издания. По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

Ранее, 14 октября, во время совещания Путина с членами правительства, об отсутствии необходимости введения карантина говорила вице-премьер Голикова.

«Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала вице-премьер.

По ее словам, ситуация в стране управляемая. Примерно то же самое говорит и глава Роспотребнадзора.

Также не планируется и обращение Путина в связи с коронавирусом.

В данный момент ситуация отдана в ведение регионов. По словам источника издания, главное сейчас — разъяснительная работа с людьми о соблюдении мер предосторожности.

«Запретить все — простой способ, но это вызовет раздражение людей и бизнеса», — рассуждает собеседник издания.