В Москве на 40% стало меньше мигрантов, работать некому, посетовал Собянин

Столичный градоначальник заявил, что в Москве снизилось количество мигрантов на 40% в этом году, и это влияет на рынок труда, особенно в ЖКХ.

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам», — сказал Собянин.

Он отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве, особенно в жилищно-коммунальной сфере, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из-за рубежа.

«Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов», — добавил Собянин.

По материалам «ТАСС».