Сайт госуслуг самый посещаемый в мире, цифровые сервисы смягчили распространение инфекции. О чем еще говорил Мишустин

Мишустин выступил на форуме «Открытые инновации». Приводим основные тезисы из его выступления.
Кроме того, что он обратился к человечеству с призывом объединить усилия по борьбе с коронавирусом, тезисы были еще следующие:
- Цифровые сервисы смягчили последствия распространения инфекции для всех
- Российский портал госуслуг стал самым посещаемым госсайтом в мире
- Власти продолжат выстраивать новый цифровой контур взаимодействия между людьми и государством
- Россия хочет стать лидером по направлению «искусственный интеллект»
- Все стремятся победить в технологической гонке, в том числе Россия, но кооперация выгоднее
- Готова ли Россия к изменившемуся миру? Да, готова. Со всеми сложностями справимся.
По материалам «РИА Новости».