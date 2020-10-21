Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сайт госуслуг самый посещаемый в мире, цифровые сервисы смягчили распространение инфекции. О чем еще говорил Мишустин

Мишустин выступил на форуме «Открытые инновации». Приводим основные тезисы из его выступления.

Кроме того, что он обратился к человечеству с призывом объединить усилия по борьбе с коронавирусом, тезисы были еще следующие:

  • Цифровые сервисы смягчили последствия распространения инфекции для всех
  • Российский портал госуслуг стал самым посещаемым госсайтом в мире
  • Власти продолжат выстраивать новый цифровой контур взаимодействия между людьми и государством
  • Россия хочет стать лидером по направлению «искусственный интеллект»
  • Все стремятся победить в технологической гонке, в том числе Россия, но кооперация выгоднее
  • Готова ли Россия к изменившемуся миру? Да, готова. Со всеми сложностями справимся.

По материалам «РИА Новости».

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама