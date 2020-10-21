PayPal разрешит клиентам покупать, хранить и продавать криптовалюту

Международный платежный сервис PayPal откроет для своих клиентов доступ к покупке, хранению и продаже криптовалюты.

«PayPal Holdings, Inc. сегодня объявила о запуске новой услуги, позволяющей ее клиентам покупать, хранить и продавать криптовалюту напрямую со своего счета в PayPal...», — говорится в сообщении компании.

В частности, на первом этапе клиентам можно будет совершать операции с биткойном, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin непосредственно с помощью цифрового кошелька PayPal.

Отмечается, что сервис будет доступен для владельцев счетов PayPal в США в ближайшие недели. Компания планирует расширить возможности на некоторые международные рынки в первой половине 2021 года. Кроме того, клиенты PayPal с начала 2021 года смогут использовать криптовалюту для совершения покупок в 26 миллионах торговых точек по всему миру.

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«PayPal сообщила о своих планах значительно повысить полезность криптовалюты, сделав ее доступной в качестве источника финансирования для покупок у 26 миллионов продавцов по всему миру», — отмечается в сообщении.

О криптовалютах высказался и глава компании:

«Переход к цифровым формам валют неизбежен, что принесет явные преимущества с точки зрения охвата финансовыми услугами и доступа к ним; эффективности, скорости и устойчивости платежной системы; а также способности правительств быстро распределять средства среди граждан», — отметил президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman).