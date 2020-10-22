ФНС вдвое снизила размер налоговых претензий к бизнесу в 1 полугодии. Но потом она отыграется

ФНС в два раза сократила налоговые доначисления российским предприятиям в первом полугодии 2020 года, посчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. На этот время пришелся период самых жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса и был объявлен мораторий на выездные проверки.

За январь-июнь 2020 года налоговые органы по итогам камеральных и выездных проверок доначислили компаниям и индивидуальным предпринимателям 60,3 млрд руб. налогов, штрафных санкций и пеней. В аналогичном прошлогоднем периоде доначислений было почти на 70 млрд руб. больше — 127,6 млрд руб. Такое двукратное сокращение связано прежде всего с приостановкой во время пандемии всех выездных контрольных мероприятий: количество выездных налоговых проверок сократилось за полугодие почти в три раза — с 4,8 тыс. до 1,67 тыс. В результате карантин помог бизнесу избежать штрафных налоговых санкций на десятки миллиардов рублей, считают аналитики.

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В результате размер налоговых претензий к бизнесу снизился во всех российских регионах, кроме 12. Существеннее всего — в Астраханской области (доначисления предприятиям в первом полугодии сократились сразу на 91% год к году), Северной Осетии (- 89,2%), Рязанской области (- 89,1%), Камчатском крае (- 87,3%), Тюменской области (- 87%), Дагестане (- 83,5%), Калининградской области (- 83,3%), Липецкой области (- 80%), Красноярском крае (- 78%), Архангельской области (вместе с Ненецким автономным округом — 77,6%). В Москве доначисления уменьшились на 43% (среди регионов столица оказалась по динамике сокращения на 51-м месте), в Санкт-Петербурге — на 57,3% (35-е место).

Напротив, большую требовательность к бизнесу налоговики проявили в Амурской области (доначисления выросли за полугодие на 170,5%), Псковской области ( 166,5%), Новгородской области ( 129,4%), Костромской области ( 97,2%), Нижегородской области ( 96%), Кировской области ( 86%), Хабаровском крае ( 71,7%), Пензенской области ( 67,8%), Ставропольском крае ( 38,3%), Чечне ( 26,4%), Республике Марий Эл ( 16,1%) и Удмуртии ( 4,5%).