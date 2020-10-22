Выплаты медикам, борющимся с COVID-19, хотят продлить на 2021 год

В правительстве предлагают продлить выплаты медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом, на 2021 год.

Об этом сообщил глава Минфина Силуанов в Госдуме. По его словам, средства на это в резервном фонде есть.

«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники будут работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения. И вы поставили вопрос, а будут ли деньги в следующем году в случае, если мы продлим это решение. У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде, в расходах. Соответствующие решения будут обеспечены за счет средств резервного фонда правительства», — отметил Силуанов.

С учетом, что коронавироус с нами надолго, предложение очень даже своевременное.

Цитата по «ТАСС».