Миронов призвал простить гражданам кредитные долги

Лидер «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил списать долги россиянам по кредитам.

За минувшие 12 месяцев долги россиян выросли на 2,3 трлн руб. и достигли исторического максимума в 20,6 трлн руб. Сильнее всего выросли долги граждан перед МФО.

«Граждане России погрязли в кредитах. Это самая настоящая кабала! Во время пандемии ситуация усугубилась. Возможен социальный взрыв. Выход — кредитная амнистия! У государства есть деньги, надо помочь гражданам, а не смотреть на происходящее со стороны», — написал он на своей странице в Twitter.

Политик также призвал запретить так называемые займы до зарплаты. В цивилизованной стране кредитов под 300-700 % годовых быть не может, заявил он.

Миронов отметил, что во время экономического кризиса такие организации вдвойне опасны для общества. «Они и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые „девяностые“ всего за несколько лет», — заявил Сергей Миронов.