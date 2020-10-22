Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Миронов призвал простить гражданам кредитные долги

Лидер «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил списать долги россиянам по кредитам.

За минувшие 12 месяцев долги россиян выросли на 2,3 трлн руб. и достигли исторического максимума в 20,6 трлн руб. Сильнее всего выросли долги граждан перед МФО.

«Граждане России погрязли в кредитах. Это самая настоящая кабала! Во время пандемии ситуация усугубилась. Возможен социальный взрыв. Выход — кредитная амнистия! У государства есть деньги, надо помочь гражданам, а не смотреть на происходящее со стороны», — написал он на своей странице в Twitter.

Политик также призвал запретить так называемые займы до зарплаты. В цивилизованной стране кредитов под 300-700 % годовых быть не может, заявил он.

Миронов отметил, что во время экономического кризиса такие организации вдвойне опасны для общества. «Они и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество с такой скоростью, что мы можем скатиться в новые „девяностые“ всего за несколько лет», — заявил Сергей Миронов.

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама