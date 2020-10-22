Проект о заморозке накопительной пенсии прошел первое чтение

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2023 года.

В общем-то ничего нового. Люди уже привыкли, что много лет отчисления идут только на страховую часть пенсии. Заморозка накопительной из года в год продлевается.

Власти напоминают, что учет в 2023 году страховых взносов на ОПС в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.

Между тем отметим, что накопительные взносы формирую массу пенсионных накоплений и наследуются, если гражданин не дожил до пенсии.

Страховые взносы формируют страховую пенсию и в случае смерти гражданина просто остаются в ПФР.